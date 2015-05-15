"Київенерго" створило онлайн-карту відключень гарячої води

На сайті ПАТ "Київенерго" з’явилась інтерактивна карта з інформацією про відключення гарячої води.

"Оберіть адмінрайон та вулицю, на якій Ви мешкаєте, щоб дізнатися терміни проведення гідравлічних випробувань у 2015 році", - зазначається у повідомленні "Київенерго".

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Також у компанії зазначили, що на даний момент випробування тепломереж проходять у Голосіївському, Подільському, Шевченківському та Оболонському районах столиці.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Київенерго" відключило від гарячої води понад 2,7 тисяч будинків.