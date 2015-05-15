Депутати розгорнули війну проти МАФів "Київхлібу" (фото)

Про це повідомляє «Українська правда».

"Дякую Dmitriy Belotserkovets за реакцію на моє депутатське звернення та демонтаж ганебного кіоска "Київхліб" з нашого газону на перетині вулиць Овруцька – Делегатський провулок", - написала Олена Єскіна у Facebook.

"Але я ще чекаю на притягнення до відповідальності за протиправні дії посадових осіб "Київхлібу". Прошу також звернути увагу і на розташування інших кіосків цієї торгової марки у Києві та привести у відповідність до вимог чинного законодавства", - наголосила вона.

Як повідомила Єскіна, кіоск на Овруцькій стояв незаконно, бо був розташований на зеленій зоні перед будинком.

"Не зрозуміло, навіщо взагалі ставити ці кіоски. Якщо "соціальний хліб" дійсно "соціальний", то не треба витрачати додаткові кошти на встановлення МАФів – його можна просто продавати у супермаркетах чи інших магазинах. У нас місто на ринок перетворюється", - обурилася Єскіна.

Вона розповіла, що "Київхліб" поставив кіоск просто на газоні, бо, виявляється, на місці, де мав стояти цей ларьок, стоїть інший незаконний МАФ.

Читайте такожКличко пообіцяв прибрати понад 200 МАФів на Оболоні

За словами депутата, щоб прибрати ларьок з зеленої зони, вона звернулась до директора Департаменту благоустрою Дмитра Білоцерковця, також написала депутатське звернення, повідомила голову Шевченківського району, що кіоск без жодних дозволів стоїть на зеленій зоні.

"Цей кіоск не просто пересунули, а прибрали геть. Чи буде він встановлений повторно і де саме, я не знаю. Але якщо він знову з’явиться десь на газоні, я домагатимуся його демонтажу", - запевнила Єскіна.

Водночас, як повідомляють столичні жителі, "Київхліб", незважаючи на їхні скарги, продовжує нищити своїми кіосками газони і клумби та перекривати тротуари.

На вулиці Градинській ларьок встановили на газоні біля супермаркету, на вулиці Лаврухіна – просто на тротуарі, на Луначарского, 1/2 – на газоні перед будинком, на Лісовому масиві – на єдиному клаптику трави на прибудинковій території.