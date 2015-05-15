КМДА затвердила проект реконструкції кінотеатру "Жовтень" (документ)

Згідно з документом, передбачається реконструкція 6 кінозалів, кафе на 35 місць, конференц-зали та приміщень загального користування, повідомляє Українська правда із посиланням на розпорядження КМДА.

На будівельні роботи виділено трохи більше 31 мільйона гривень, ще 10,3 мільйона гривень витратять на купівлю меблів та обладнання.

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Передбачається, що буде створено 32 робочих місця.

Реконструкція має бути проведена впродовж 6,5 місяця.

Як відомо, пізно ввечері 29 жовтня 2014 року сталася пожежа у кінотеатрі "Жовтень". Вогнем було знищено дах на площі 300 кв. м. Жертв та постраждалих не було.

Збиток від пожежі оцінюють у 7 мільйонів гривень.

1 листопада голова МВС Арсен Аваков повідомив, що міліція затримала двох осіб, які підпалили залу кінотеатру "Жовтень".