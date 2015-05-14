У Києві з'являться центри захисту прав споживачів комунальних послуг

Концерн також дасть змогу ліквідувати борги, які утворилися у Києві за попередні роки. За це рішення проголосувала більшість депутатів Київради під час сесії Київради 14 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Презентуючи проект рішення, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що створення концерну є черговим кроком на шляху до оптимізації роботи системи управління житлово-комунальним господарством і дозволить, насамперед, не підвищувати тариф на утримання будинків та прибудинкових територій.

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«Концерн займатиметься погашенням борів та об'єднуватиме в собі низку сервісних центрів для населення. Ми ліквідовуємо старі підприємства, які багато років накопичували борги, не дбаючи про розвиток та покращення послуг для населення. Адже в кожному районі вже створені більш ефективні з позиції менеджменту окремі управляючі компанії. Саме вони на рівні району забезпечуватимуть юридичний, організаційний, фінансовий супровід діяльності районної системи ЖКГ, керуватимуть роботою низки ЖЕКів, які перетворюються на дієві ремонтно-експлуатуючі дільниці. Ремонтні дільниці залишаються на місцях з необхідним для роботи штатом майстрів, двірників, слюсарів тощо, але суттєво скорочуються посади керівників та витрати на їх утримання», – зазначив Петро Пантелеєв.

У складі концерну передбачається створення мережі клієнтських точок, які займатимуться захистом прав та інтересів киян, особливо в відносинах з монополістами. Центри працюватимуть за принципом єдиного вікна і прийматимуть заявки щодо усіх житлових та комунальних послуг, які надаються населенню Києва.