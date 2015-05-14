Радуцький: "Новий підхід до приватних ініціатив та бізнесу дозволяє залучити значні інвестиції у медичну галузь"

Як повідомляє прес-служба КМДА, створення центру в Києві, ініційоване литовським представництвом компанії і є прикладом значних інвестицій в медицину України країнами ЄС.

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На заході «Британський офтальмологічний центр» передав Олександрівській лікарні для лікування бійців АТО одну із розробок – інтраокулярні лінзи («штучні кришталики») на суму 22 тис. фунтів. Їх вручив Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.

Відкриття центру відвідав заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

«Я дуже вдячний, що незважаючи на складні для країни часи знаходяться люди, які не бояться вкладати кошти в нашу економіку, не бояться вкладати кошти в Україну. Сьогодні міська влада на чолі з Київським міським головою Віталієм Кличком є іншою в підходах до бізнесу та приватних ініціатив, у тому числі і в медицині. Адже працюючий бізнес – це податки, це ліки для муніципальних лікарень. Ми прагнемо, щоб іноземні країни побачили, що можна вкладати кошти в нашу державу, що в Україні і місті Києві можна вести бізнес», – зазначив під час спілкування з журналістами заступник голови КМДА.