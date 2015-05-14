Святославу Вакарчуку присвоїли звання почесного громадянина Києва

Столична міська рада присвоїла звання “Почесний громадянин міста Києва” співаку, композитору, лідеру рок-гурту “Океан Ельзи”, громадському активісту Святославу Вакарчуку.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 77 з 97 присутніх в сесійній залі депутатів.

Почесне звання Вакарчуку присвоєно за визначні особисті заслуги у культурному та соціальному розвитку столиці й активну громадську діяльність.

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Зазначається, що співак вніс не тільки вагомий внесок в музичну культуру столиці, а й сприяв розвитку освіти та науки, заснувавши благодійний фонд “Люди майбутнього”.

Як відомо, Вакарчук - заслужений артист України, народний депутат України 6-го скликання (від 2007 до 2008). Кандидат фізико-математичних наук (2009).

Сьогодні Вакарчуку виповнюється 40 років.