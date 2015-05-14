Чергова смерть у будинку Чечетова: 35-річний киянин випав з 15 поверху

У Києві 35-річний чоловік випав із 15 поверху багатоповерхівки, в якій жив покійний екс-депутат Михайло Чечетов.

Інцидент стався вчора, близько восьми годин вечора. Він впав на асфальт і, на жаль, не вижив.

Як виявилося, загиблий не був мешканцем будинку по вул. Мишуги 2, а прийшов в гості до друзів, які живуть в одній із квартир, повідомляє Сегодня.

Люди випивали і спілкувалися, а на загальний балкон вийшли покурити. Пізніше компанія повернулася в квартиру, а чоловік залишився на балконі, сказавши "я зараз підійду".

Читайте такожРезонансні вбивства могли бути організовані радикалами або інспіровані російськими спецслужбами – екс-генпрокурор

Видання зазначає, що в даний момент проходить експертиза, яка з'ясує рівень алкоголю в крові загиблого.

Правоохоронці зазначили, що інцидент не пов'язаний з політичною діяльністю. Крім нещасного випадку розглядається версія самогубства – правоохоронці перевіряють, чи були у покійного причини для суїциду.

Нагадаємо, в цьому ж будинку 28 лютого покінчив з собою Михайло Чечетов, вистрибнувши з вікна.