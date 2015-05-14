У центрі Києва на День Європи обмежать рух транспорту

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, 16 травня у столиці пройде низка заходів до Дня Європи, через що в центрі столиці передбачено перекриття руху транспорту.

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Зокрема, з 8:00 15 травня до 6:00 17 травня буде перекрито рух транспорту на Михайлівській площі для монтажу та демонтажу сцени; з 8:00 до 22:00 16 травня – на Михайлівській площі та паркувальному майданчику біля Міністерства закордонних справ України.

З 11:00 до 13:00 16 травня буде обмежено рух транспорту під час велопробігу «Критеріум до Дня Європи» на вулиці Михайлівській на відрізку від Михайлівської площі до Майдану Незалежності; з 10:00 до 15:00 - на вулиці Хрещатик (відрізок від вулиці Трьохсвятительської до Бессарабської площі).

З 11:30 до 14:30 16 травня буде обмежено рух транспорту під час легкоатлетичного пробігу «Euro Run 2015» за маршрутом: Михайлівська площа – вулиця Велика Житомирська – Львівська площа – вулиця Ярославів Вал – вулиця Володимирська – Михайлівська площа.

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