Столична влада виділила 3 мільйони гривень на проїзд у метро учасникам АТО

Депутати Київради підтримали проект рішення «Про внесення змін до деяких рішень Київради щодо надання допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, що загинули під час проведення антитерористичної операції». Про це повідомляється на офіційному порталі КМДА.

Так, відповідно до документу, для компенсації учасникам АТО вартості проїзду міським пасажирським транспортом буде виділено 3 млн 300 тис. грн. Як розповів керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, комплексні проїзні квитки придбають у КП «Київський метрополітен».

«Це дозволить нам, нарешті, виконати завдання мера і забезпечити проїзними квитками на всі види транспорту (окрім маршруток та міської електрички) киян-учасників АТО. Крім того, цим документом ми вирішуємо і питання фінансування психологічної допомоги бійцям АТО. Так, для забезпечення надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих під час АТО буде виділено 1 мільйон 14 тисяч гривень», – розповів Володимир Бондаренко.

Він додав, що рішенням Київради передбачено 227 млн 536 тис. грн на надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни м. Києва, а також 1 млн 875 тис. грн – на забезпечення надання допомоги на поховання киян-учасників АТО та компенсацію витрат, пов’язаних із дороговартісним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням та протезуванням ока.

Для забезпечення безоплатного поховання киян-учасників антитерористичної операції, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», з міського бюджету виділено 1 млн 500 тис. грн.