Київрада дала добро на демонтаж радянських символів на будинках комунальної власності

Як передає кореспондент УНІАН, за зміну зазначеної символіки проголосували 86 депутатів зі 106 зареєстрованих в залі.

Визначено рішенням, що до комуністичної символіки, яка підлягає демонтажу, належать будь-які зображення головної державної емблеми колишнього Радянського союзу - серп і молот, а також будь-які зображення Володимира Леніна.

Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київради (КМДА) доручено до 28 червня 2015 р. скласти перелік будівель та споруд комунальної власності, на яких розміщено комуністичну символіку, та скласти графіки з її демонтажу.

Балансоутримувачам зазначених будівель та споруд, доручено виконати заходи з демонтажу комуністичної символіки до 24 серпня 2015 року, а до 31 березня 2016 року - встановити замість демонтованих символів комунізму державну символіку України.

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За словами автора проекту рішення депутата Олександра Вовченка, більш ніж півроку відведених для монтажу державної символіки дозволять балансоутримувачам провести конкурси на найкращі проекти і зробити заміну.

У свою чергу, заступник міського голови-секретар Київради зазначив, що міська влада ще минулого року розпочала так звану декомунізацію. “Задовго до прийняття парламентом закону про декомунізацію, ще минулого року, міська влада вже почала робити перші кроки в цьому напрямку. Вже багатьом вулицям, які свого часу були перейменовані на честь тих чи інших осіб, або відображають тоталітарний, комуністичний режим, повернуті їх історичні назви. Ще до прийняття закону, в арках біля Київради було закрито плитку з радянською символікою”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, в Київраді окремо також готується проект рішення про демонтаж комуністичної символіки у метрополітені міста.