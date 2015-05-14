90 сімей загиблих учасників АТО отримають земельні ділянки в Києві
Депутати Київради прийняли рішення про оформлення земельних ділянок громадянам-членам сімей загиблих учасників Антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували сьогодні на засіданні Київради 83 депутати із 106 присутніх.
Затверджений депутатами перелік складався за черговістю за датою смерті, і налічує 90 осіб.
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Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) доручено до 1 липня 2015 р. вжити організаційно-правові заходи щодо розроблення проектів землеустрою по ділянкам, що відводяться, а також внести на розгляд Київради проект рішення про розподіл земельних ділянок, які зараз перебувають у постійному користуванні КП "Спецжитлофонд", для житлового будівництва для учасників АТО (поранених і членів сімей загиблих при проведенні АТО) в селі Биківня Деснянського району м. Києва.
Рішенням передбачається виділення 10 соток кожній сім'ї загиблого учасника АТО.
«Мер Києва Віталій Кличко доручив депутатському корпусу і всім профільним структурним підрозділам міської адміністрації якнайшвидше усунути перепони, через які київські сім’ї загиблих в зоні АТО хлопців не могли оформити земельні ділянки. Прийняте рішення сприятиме швидшому вирішенню завдання мера, і 90 сімей загиблих чи померлих учасників АТО зможуть розпочати оформлення ділянок», – повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.
Раніше УНІАН повідомляв, що Киевсовет розширив гарантії соціального захисту киян-учасників АТО і членів їх сімей.