90 сімей загиблих учасників АТО отримають земельні ділянки в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували сьогодні на засіданні Київради 83 депутати із 106 присутніх.

Затверджений депутатами перелік складався за черговістю за датою смерті, і налічує 90 осіб.

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Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) доручено до 1 липня 2015 р. вжити організаційно-правові заходи щодо розроблення проектів землеустрою по ділянкам, що відводяться, а також внести на розгляд Київради проект рішення про розподіл земельних ділянок, які зараз перебувають у постійному користуванні КП "Спецжитлофонд", для житлового будівництва для учасників АТО (поранених і членів сімей загиблих при проведенні АТО) в селі Биківня Деснянського району м. Києва.

Рішенням передбачається виділення 10 соток кожній сім'ї загиблого учасника АТО.

«Мер Києва Віталій Кличко доручив депутатському корпусу і всім профільним структурним підрозділам міської адміністрації якнайшвидше усунути перепони, через які київські сім’ї загиблих в зоні АТО хлопців не могли оформити земельні ділянки. Прийняте рішення сприятиме швидшому вирішенню завдання мера, і 90 сімей загиблих чи померлих учасників АТО зможуть розпочати оформлення ділянок», – повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Киевсовет розширив гарантії соціального захисту киян-учасників АТО і членів їх сімей.