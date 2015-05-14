Київська влада планує зробити публічною інформацію про містобудівні процеси - Кличко

«Для запобігання цим «будівельним грибам», що виростають в столиці, вже створено Центр моніторингу забудови Києва. Проблеми незаконного будівництва можливо вирішити лише об’єднавши зусилля владних структур, громадськості та засобів масової інформації. Міська влада планує відкрити максимальний доступ до інформації про містобудівні процеси», – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що на сайті Містобудівного кадастру Києва вже з’явився новий розділ (він доопрацьовується, і за кілька днів працюватиме на повну потужність), у якому можна ознайомитися з інформацією про всі ділянки, на які видавалися містобудівні умови та обмеження.

«Кожен киянин, побачивши будмайданчик, може зайти на сайт містобудівного кадастру та подивитися, чи видавалися містобудівні умови та обмеження щодо цього об’єкту. Якщо не видавалися – це вже свідчить, що будівництво відбувається з порушеннями. І нам дуже важливо якомога раніше дізнаватися про такі випадки. Адже чим раніше ми зможемо виявити проблему і зупинити шахрайство, тим менше ризиків, що з’явиться ще один незаконний будинок», – зазначив мер Києва.

Читайте такожКличко доручив провести розслідування щодо можливих фактів корупції у «Київпастрансі»

Віталій Кличко наголосив, що відповідальність кожного голови району столиці – це швидке реагування і надання в міську держадміністрацію інформації про незаконні забудови.

«Я про це главам районів говорив і нагадую ще раз!», – сказав Київський міський голова.

Також мер зазначив, що він звернувся до міської прокуратури з приводу перевірки усіх документів щодо законності будівництва на Микільській Слобідці.