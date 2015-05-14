Кличко доручив провести розслідування щодо можливих фактів корупції у «Київпастрансі»

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, за дорученням мера, службове розслідування проводитимуть перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, в. о. директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Олександр Козловський та директор КП «Київпастранс» Сергій Майзель.

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За даними журналістів, нібито тіньові схеми у «Київпастрансі» досі існують, зокрема, в реорганізованому автопарку, створеному в результаті об’єднання 2-го і 7-го автопарків. Журналісти повідомляють, що облік пасажирів, а відповідно виручених коштів, ведеться непрозоро.

«Я доручив перевірити інформацію, наведену журналістами. І ще раз звертаюся до представників ЗМІ: якщо у вас є інформація про факти корупції у столиці – надавайте її. Кожен чиновник у Києві має пам’ятати, якщо кияни скаржаться на корупцію в його підрозділі – це його особиста відповідальність. А моя реакція буде жорсткою», – підкреслив Кличко.