У Києві потужний "гейзер" перекрив дорогу автомобілям (відео)

Сьогодні, 13 травня, мешканці столиці мали можливість спостерігати потужний гейзер, що бив з-під землі на проспекті Науки, повідомляє кореспондент ТСН.

Як розповіли комунальники, така подія сталася під час планової перевірки роботи пожежних гідрантів. На одному з них зірвало запобіжник, і вода сильним струменем почала бити з-під землі, поливаючи машини та ускладнюючи рух проспектом.

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Відповідальні служби швидко перекрили воду, повноцінний рух дорогою було відновлено. Постраждалих та збитків внаслідок пригоди немає.