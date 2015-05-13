Чиновник реєстраційної служби попався на хабарі у 70 тисяч гривень

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Прокуратурою Київської області спільно з Департаментом протидії злочинності у сфері економіки МВС України викрито на хабарі у сумі 70 тис. грн заступник начальника реєстраційної служби Головного управління юстиції р. в Києві», - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що 36-річний реєстратор вимагав у громадянина неправомірну вигоду за видачу свідоцтва про право власності на нежитлове приміщення в центрі столиці.

За даними ГПУ, в даний час тривають обшуки в приміщенні відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції в Києві і в домоволодінні чиновника.

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Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, в цьому році столична влада планує відкрити центри захисту прав споживачів комунальних послуг, які будуть працювати для киян за принципом "єдиного вікна" і покликані допомогти споживачеві у відносинах з монополістами.