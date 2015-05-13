У затриманого за розбійний напад у Києві вилучили великий арсенал зброї (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в м.Києві.

Зазначається, що вилучене направлене на експертне дослідження.

У правоохоронних органах нагадують, що два тижні тому до міліції звернувся охоронець ресторану на Дніпрі, який повідомив, що невідомі чоловіки в масках, погрожуючи невстановленою короткоствольною зброєю, викрали з сейфу закладу 200 тис. грн.

У ході розшукових заходів працівники Печерської районної міліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку міського главку затримали 26-річного чоловіка. Уродженець Житомирської області обґрунтовано підозрюється у розбійному нападі, вчиненому на один з ресторанів у Печерському районі.

Правоохоронці з’ясовують канал надходження зброї до Києва та мету її зберігання.

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Крім вчинення розбою (ст. 187), фігурантові кримінального провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 квітня у Києві невідомі озброєні люди в масках пограбували ресторан.

Про інцидент по спецлінії «102» повідомив охоронець ресторану. Працівникам слідчо-оперативної групи, які виїхали на місце виклику, чоловік розповів, що близько о 4.20 до ресторану зайшли невідомі чоловіки у масках. Заклад уже був закритий, відвідувачі відсутні, охоронець був у приміщенні сам. Зловмисники, погрожуючи невстановленою короткоствольною зброєю, зв’язали охоронця і викрали сейф.

Раніше в СБУ повідомляли, що у Києві вилучили великий арсенал зброї у бійців одного з батальйонів самооборони.