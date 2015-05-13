У центрі Києва пройде концерт європейської та української музики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, концерт європейської та української музики розпочнеться о 12.40 на Михайлівській площі.

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Серед творів, які прозвучать на концерті, шедеври світової класики – «Ода до радості» Бетховена, «Королівський феєрверк» Генделя, народні пісні європейських країн, українська музика і танці. Завершальним акордом стане виконання «Алілуя» Генделя та «Молитви за Україну» Лисенка. Родзинкою концерту буде виконання ансамблем «Горлиця-АРТ» естрадної та класичної музики на українському національному інструменті цимбали, йдеться в повідомленні.

У заході візьмуть участь провідні творчі колективи міста – Київський академічний муніципальний духовий оркестр, Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина», Академічний камерний хор «Хрещатик», Ансамбль солістів «Благовість» та Ансамбль музики народів світу «Горлиця-АРТ».