Активісти закликають Кличка не знищувати радянські мозаїки на станціях столичного метро

Ініціатори проекту Soviet Mosaics in Ukraine написали відкритий лист меру міста Віталію Кличку з проханням не чіпати фрагменти мозаїки радянського періоду на станціях столичного метрополітену, повідомляє Вечерний Киев.

Зокрема, мова йде про мозаїчне панно на станції метро "Шулявська" (створене в 1963 році) — робота заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Державної премії імені Т. Шевченка, Івана Литовченка; і мозаїчне панно на станції метро "Палац Україна" (створене в 1984 році), автором якого є заслужений діяч мистецтв України, народний художник УРСР Степан Кириченко.

Крім того, активісти наполягають на створенні незалежної експертної комісії для дослідження культурної цінності художнього оформлення станцій київського метрополітену.

"Згідно ст. 13 Закону України "Про охорону культурної спадщини" об'єкти культурної спадщини незалежно від форм власності відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категоріями національного та місцевого значення пам'ятки. Порядок визначення категорій пам'яток встановлюється Кабінетом Міністрів України. Із занесенням до Реєстру на об'єкт культурної спадщини, на всі його складові елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється правовий статус пам'ятки", - наголошується у зверненні.

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Зазначимо, у столиці депутати пропонують демонтувати об'єкти оздоблення станцій київського метрополітену, які є носіями комуністичної символіки.