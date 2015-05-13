Кличко разом із вихованцями клубу "Динамо" вшанував пам’ять Валерія Лобановського
Мітинг пам’яті великого тренера відбувся у Києві біля скульптури Лобановського поруч зі стадіоном «Динамо».
Київський міський голова Віталій Кличко разом із представниками та вихованцями клубу «Динамо», спортсменами та громадськістю вшанував пам’ять легендарного українського тренера Валерія Лобановського. Мітинг пам’яті великого тренера відбувся у Києві біля скульптури Лобановського поруч зі стадіоном «Динамо», повідомляється на офіційному порталі КМДА.
«Вже 13 років Валерія Лобановського немає з нами, але його ідеї продовжують жити і сьогодні, продовжує жити його справа, пам’ять про нього. Його вихованці сьогодні згадують настанови тренера, його досягнення і перемоги», – зазначив Кличко.
Мер Києва розповів, що з дитинства вболівав за «Динамо» і відвідував матчі улюбленої команди на Республіканському стадіоні. Так відбулося його перше знайомство з футболом Валерія Лобановського – людини, яка об’єднала навколо своєї ідеї не тільки команду, а й мільйони вболівальників.
«Я ще маленьким хлопчиком приходив на стадіон і після матчу ми скандували: «Динамо з Дніпра, Київ – ура!» – розповів Кличко.