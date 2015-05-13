Столична влада планує створити у Києві мережу центрів захисту прав споживачів

Про це в ході онлайн-конференції у прес-студії "Сегодня Мультимедіа" заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Читайте такожКиян запрошують обговорити концепцію розвитку міста

"У Києві створюється система сервісних центрів для захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг – "Центр обслуговування споживачів". На тлі підвищення тарифів та переходу на прямі договори з виконавцями послуг, кияни повинні мати можливість звернутися за допомогою та вирішити спірне питання з "Київенерго" та "Київодоканалом" тощо. Звернувшись до сервісного центру люди зможуть залишити заявку, адресовану будь-якому виконавцеві, оформити необхідні документи, в тому числі договори, отримати консультацію фахівця тощо", – повідомив він.

За словами заступника міського голови, кілька пілотних центрів планується відкрити вже в найближчі місяці.

"Створення таких центрів – нова, але необхідна для нашого міста практика, тому ми відшліфуємо усі процеси в "пілотному" режимі, а потім поширимо на все місто. Сервісні центри допоможуть мешканцям отримати вичерпну інформацію про тарифи та ціноутворення, а також дані про те, куди кошти сплачені за комуналку. Крім того, в сервісному центрі споживач зможе оформити перерахунок за неякісно надану послугу тощо", – зазначив Пантелеєв.