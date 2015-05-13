Пляжі Києва не визнають безпечними через сміття та незаконні МАФи

Підготовка київських пляжів цього року затягується. Якщо минулого року 10 столичних пляжів отримали паспорти готовності вже в кінці травня, то цього року, за визнанням відомства, цю дату можуть перенести на 21 червня. Причина - величезні гори сміття, які до цих комунальники вивозять із зон відпочинку, і демонтаж незаконних МАФів, встановлених на пляжі, пише Сегодня.

У КП "Плесо", яке займається підготовкою київських пляжів до сезону, заявили, що займаються підготовкою 11 пляжів і 14 зон відпочинку. Зазвичай сезон починається 15 травня, але паспорти готовності пляжі отримають лише до кінця місяця.

"Зараз ми ремонтуємо роздягальні, приводимо до ладу туалети, фонтанчики з водою, набираємо рятувальників, прибираємо сміття. Також триває перевірка санстанції та ДСНС. Плануємо, що до 21 червня будуть готові паспорти для всіх пляжів", - каже перший заступник гендиректора КП "Плесо" Георгій Мепарішвілі.

Відкрити планують найпопулярніші пляжі в Гідропарку та інших районах Києва: "Дитячий", "Інвалідний", "Молодіжний", "Венеція" (на цьому пляжі з'явиться безкоштовний Wi-Fi), "Райдуга", "Тельбін", "Наталка" та ін. Обіцяють, що в зонах відпочинку біля води зникнуть незаконні МАФи і намети.

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"В Оболонському районі вже демонтували чотири шатра, а всього потрібно прибрати близько 50", - говорить директор департаменту благоустрою Дмитро Білоцерковець.

Старт сезону залежить і від якості води. У СЕС Києва заявили, що їх співробітники проводять перевірки як раз цього тижня. "Перед початком сезону ми не менше двох разів проводимо дослідження. Поки питна вода у фонтанчиках в нормі, крім одного — на пляжі "Золотий". Радіологічних відхилень, паразитів і гельмінтів у ґрунті не виявлено. Воду ще не перевіряли — вона має прогрітися мінімум до +18°С. А взагалі на пляжах багато чого не зроблено. Наприклад, не надані акти досліджень дна", — розповіли в СЕС.

Також є небезпека, що рятувальників на столичних пляжах у цьому році стане менше.

"Скорочують і медиків, і матросів. Їм пропонують перейти на сезонну роботу, тобто з 15 травня по 15 вересня — робота, а потім вісім місяців гуляй де хочеш. Але працівники з досвідом на таке не підуть", — скаржаться працівники рятувально-водолазної служби. У мерії питання з рятувальниками пообіцяли вирішити.