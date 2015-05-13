У Кличка запроваджують новітні технології для очищення води у столиці

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі 5 каналу.

«Ми звикли до того, що воду з-під крану пити не можна. Але ми почали переходити до європейських стандартів і німецька компанія запропонувала новітні технології з очищення води. Реалізацію цього проекту ми починаємо цього місяця на Оболоні, і далі будемо запроваджувати цю технологію в інших районах міста», – наголосив Віталій Кличко.

Міський голова зазначив, що головним завданням столичної влади стала боротьба з корупцією.

«За минулий рік ми створили базис для подальших змін. Наприклад, за перший квартал цього року доходи міського бюджету виросли на 20% за рахунок знищення корупційних схем. У першу чергу ми провели аудити і передали усі матеріали в правоохоронні органи. На жаль, і досі чекаємо від правоохоронних органів чітких відповідей на питання «Хто винен?» Ми чекаємо більш ефективних та швидких дій правоохоронців», – підкреслив мер.

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Віталій Кличко зазначив, що наступного тижня буде презентований один з напрямків проекту Smart City.

«Наступного тижня буде презентація електронного бюджету – завдяки якому кожен киянин зможе побачити усі надходження та витрати на рівні міста та окремого району, ЖЕКу», – розповів Віталій Кличко. Окрім цього, проект Smart City, реалізувати який збираються у столиці, включатиме зокрема програму контролю за рухом транспорту в місті, систему безпеки.