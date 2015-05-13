Кличко: За останні півроку надійшло більше 800 повідомлень про замінування об'єктів у столиці

В Україні розгортається інформаційна війна, метою якої є посіяти страх та підірвати довіру населення до чинної влади.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі 5 каналу, передає сайт КМДА.

«Зараз розповсюджується багато інформації, яка має на меті зруйнувати довіру як до державної, так і до місцевої київської влади, дестабілізувати ситуацію та змусити киян жити в страху. Наприклад, за останні півроку було більше 800 дзвінків про мінування. Також проводять проплачені мітинги. Усі чудово розуміють, що дестабілізація ситуації, скажімо, в Донецьку, – це дестабілізація в одному регіоні. Але турбулентність в Києві дасть відлуння в усій країні», – підкреслив Віталій Кличко.

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Відповідаючи на питання щодо заяв Дмитра Фірташа, Кличко зазначив, що олігарх не мав відношення до його балотування на посаду мера, і зараз Кличка намагаються втягнути у брудні ігри.

«Під час суду було багато гучних заяв, навіть про боротьбу проти Януковича. Починаючи з Майдану, тоді, коли була критична ситуація, усі зустрічалися з усіма, і говорили про одну ключову річ – стабілізацію ситуації в країні. Потрібно було – я зустрічався з Коломойським, потрібно було – їхав у Донецьк і зустрічався з Ахметовим. Якщо потрібно було, то їздив і до Януковича в Межигір’я. Коли ти займаєшся політикою, ти маєш спілкуватися з усіма, коли йдеться про стабілізацію ситуації в країні», – зазначив Віталій Кличко.