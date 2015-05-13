Кличко виступив проти монополій: Вони вбивають малий і середній бізнес

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі 5 каналу.

«Монополії, які існують в Україні, вбивають економіку. Україна може стати сучасною тільки тоді, коли запрацює економіка рівних можливостей, коли буде створене конкурентне середовище. Не таємниця, що більше 50 відсотків надходжень до бюджетів розвинених країн складають податки від малого та середнього бізнесу. Ми повинні переходити до світових стандартів, і тому монополій не повинно бути», – підкреслив Віталій Кличко.

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Він наголосив, що всі олігархи зіграли негативну роль в тому, що не давали українській економіці розвиватися.

«Будь-який із олігархів має свої капітали тільки тому, що він монопольно контролює той чи інший напрямок. Від цього ми повинні відійти, якщо хочемо побудувати сучасну країну. Повинні бути створені прозорі правила для конкурентного середовища. Привілеїв чи монополій не повинно бути», – зазначив Віталій Кличко.