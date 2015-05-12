Влада Києва хоче розширити мережу дитячих садків

Київська міська влада робить усе можливе, щоб підвищити рівень соціальної захищеності та підтримки багатодітних матерів столиці. У тому числі й коли мова йде про розширення мережі дитячих садків.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Радуцький, на урочистостях з нагоди Дня Матері у Культурному центрі «УТОГ», повідомляє сайт КМДА.

«Ми розуміємо, що сучасні жінки, навіть маючи велику та багатодітну родину, прагнуть працювати. І саме в компетенції міської влади забезпечити достатню кількістю місць для їхніх дітей у дитсадках. Тому сьогодні за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка столична влада вирішує питання розширення мережі дошкільних навчальних закладів», – зазначив він.

Так, за словами Михайла Радуцького, всі забудовники житлових мікрорайонів братимуть на себе зобов’язання будувати передусім об’єкти соціальної інфраструктури, в тому числі й дитсадки, а потім вже самі будинки.

«Крім того, ще з минулого року місто провело інвентаризацію та почало процес повернення до комунальної власності столиці приміщення дитячих садків, які використовуються не за цільовим призначенням», – додав Михайло Радуцький.

Загалом, на заході були присутні більше 300 багатодітних матерів, матерів, які виховують дітей з інвалідністю, а також представники громадських і жіночих організацій Києва. Вітаючи зі святом, заступник голови КМДА підкреслив, що кожна з них сьогодні здійснює величезний подвиг, гідний глибокої поваги та вдячності.

«Сьогодні кожна з матерів – героїня, але окремо хотілося б подякувати тим, хто подарували нам героїв, які захищають всіх нас на Сході України. Низький уклін вам», – наголосив він.