Кличко зустрівся з депутатами й міністром внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберг

Київський міський голова Віталій Кличко провів зустріч з делегацією депутатів ландтагу землі Баден-Вюртемберг на чолі з депутатом Вальтером Гайлером та міністром внутрішніх справ землі Райнгольдом Галлем, на якій сторони обговорили перспективи двосторонньої співпраці. Про це повідомляється на офіційному порталі КМДА.

Члени німецької делегації відзначили необхідність проведення швидких ефективних реформ, у тому числі й децентралізації, яка б розширила права місцевих громад.

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У ході зустрічі також мова йшла про боротьбу з корупцією, залучення інвестицій, важливість впровадження енергоефективних технологій для зменшення енергозалежності та забезпечення безпеки в Києві.

Райнгольд Галль зазначив, що Баден-Вюртемберг готовий розглянути можливість допомоги Україні у проведенні реформ, у тому числі й за рахунок ноу-хау, якими володіє Німеччина, та сприяти удосконаленню системи безпеки у місті. Також німецькі депутати запросили київських чиновників відвідати Баден-Вюртенберг та на місці вивчити досвід реформування поліції.