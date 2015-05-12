Київський трамвай наїхав на Google-мобіль (фото)
14:23, 12 травня 2015Київ
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Вранці в районі Ленінградської площі в Києві зіткнулися трамвай №8 і Google-мобіль, який здійснює об'їзд Києва в рамках проекту Street View.
У Києві зіткнулися трамвай і Google-мобіль / autokiev.info
Автомобіль "Опель" проводив спеціальною камерою, закріпленою на даху авто, фотозйомку міських вулиць, пише Сегодня.
Як повідомили в КП "Київпастранс", аварія сталася орієнтовно о 10.45, коли трамвай №8 їхав у депо.
Читайте такожБританські ЗМІ включили Троєщину в список найбільш небезпечних місць світу на картах Google (фото)"Так, машини зіткнулися. На місце виїхали співробітники ДАІ, які оформили ДТП. Затримка руху трамваїв склала 10-15 хвилин. Машини сильно не постраждали, трохи притерлися. Водій "Опеля" написав розписку, що претензій до водія трамвая не має", – повідомили в КП "Київпастранс".
autokiev.info
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