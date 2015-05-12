Киян запрошують обговорити концепцію розвитку міста

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, повідомляє прес-служба відомства.

«Головне завдання сесії – зробити Київ одним із світових центрів суспільної думки та громадського впливу, перетворити місто на епіцентр світових інноваційних винаходів у різноманітних галузях», – сказала вона.

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До співпраці та участі у сесії запрошені найвидатніші фахівці та лідери думок: економісти бізнесмени, ТОП-менеджери готельного і ресторанного бізнесу, журналісти, блогери, урбаністи, маркетологи, забудовники, банкіри, представники НГО, туристичні активісти та багато інших.

Співорганізаторами сесії виступають Київська міська державна адміністрація (КМДА), Управління туризму КМДА та команда «ВікіСітіНоміка», головним організатором є Громадянська платформа Нова Країна.

«Київська міська влада закликає всіх небайдужих киян взяти участь у Стратегічній сесії та разом з нами визначити майбутнє нашого рідного міста», – підкреслила Ганна Старостенко.

Обговорення під час сесії стосуватиметься наступних питань:

• Як ми повинні позиціонувати Київ?

• Яким його мають бачити і що про нього мають знати зовнішні та внутрішні туристи?

• Як перетворити наше місто на більш комфортне, привабити туристів та інвесторів?

• Скільки і яких нам потрібно туристів?

• Які існуючі або новостворені туристичні об’єкти повинні стати всесвітньовідомою символікою міста?

• Які кластери економіки Києва ми маємо розвивати і яким чином?

• Які заходи та події треба впроваджувати для популяризації міста?

Захід відбудеться 18 травня 2015 року у Президент Готелі (вул. Госпітальна, 12, Київ)

Зареєструватися можна за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1t862dq2uaIocz6ff87FCYUcTz052q59eyUCkGAAzfMA/viewform