Біля будинку одного з депутатів Київради вибухнула граната

11 травня у дворі приватного будинку, де мешкає депутат Київради Олександр Федоренко, невідомі кинули гранату, - пише Hromadske.tv.

Згідно з повідомленням прес-служби політика, подія сталася близько першої години ночі у Василькові, коли депутат знаходився вдома зі своєю сім'єю.

В результаті вибуху постраждалих немає.

«Під час вибуху на вулиці знаходилися сам депутат і його рідні. Граната розірвалася біля огорожі, металева конструкція якої убезпечила від поранень людей, які перебували в 15 метрах від місця вибуху. Постраждалих немає», - повідомили в прес-службі.

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За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження.

Алексанжр Федоренко - позафракційний депутат, член комісії Київради з питань самоврядування. Працював заступником голови Шевченківського району, помічником народного депутата.

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Як повідомляв УНІАН, на стадії досудового розслідування у справі за фактом замаху на умисне вбивство Кернеса призначено 46 експертиз. Результати призначених експертиз будуть отримані до кінця травня.