У Києві вночі загорівся ринок, гасили вогонь більше години (фото)

Як повідомляє прес-служба ДСНС Києва, дзвінок про пожежу на території ринку на вулиці Миропільська, 2 поступив о третій годині ночі.

"О 4:15 рятувальники ліквідували загоряння, попередивши подальше поширення вогню на поруч розташовані торговельні кіоски. В результаті пожежі розібрані 10 кв. м покрівлі, пошкоджено електротовари і закопчені стіни павільйону", - повідомляє прес-служба.

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Жертв і постраждалих немає, причину займання встановлює слідчо-оперативна група Деснянського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Москві сталася сильна пожежа. З вогнем боролися близько 20 одиниць техніки і близько 60 осіб особового складу МНС. Дим від пожежі на ВДНГ було видно над Червоною площею.