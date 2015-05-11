Радіація у Києві та Зоні відчуження в межах норми - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7.00 радіаційний фон становить: у Києві - 12 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 30 мікрорентген на годину).

У Чорнобилі – 22 мікрорентгена на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 50 мікрорентген на годину).

На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС – 57 мікрорентген на годину (безпечний рівень радіаційного фону до 140 мікрорентген на годину).

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Як повідомляв УНІАН, 28 квітня на території комплексу лісового господарства «Чорнобильська пуща» в зоні відчуження, в Іванківському районі на площі близько 320 га виникла пожежа. 29 квітня о 10.30 пожежу було локалізовано.

30 квітня ДСНС повідомила, що підвищення радіаційного фону через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження та Київській області не зафіксовано.

Довідка УНІАН. Зона відчуження ЧАЕС, що також називається Чорнобильська зона відчуження, - заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на атомній електростанції. Зона включає в себе північ Іванківського району Київської області, де розташовані безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Поліського району Київської області.