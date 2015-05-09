У п'яти парках Києва гратимуть іноземні військові оркестри

Як повідомляє прес-служба президента України, 9 травня у Києві пройшли заходи з відзначення 70-річчя Перемоги над нацизмом, найсвятковішим з яких став Марш військових оркестрів.

«Започатковуючи нову традицію, Адміністрація президента запросила до виступу не лише українські, але й іноземні оркестри», - повідомляє прес-служба і наголошує: «Цього року, як і в подальшому, Україна замінює військові паради на мирні. Замість озброєних погроз ми маємо продемонструвати світу справжній характер українського народу - відкритий, миролюбний та патріотичний».

Читайте такожУ Харкові скасували завтрашній парад оркестрівАП запрошує киян та гостей міста відвідати виступи іноземних оркестрів сьогодні ввечері – п’ять столичних парків з 18.00 перетворяться на сцени.

Так, у Маріїнському парку гратиме Польський військовий оркестр, у Ботанічному саду ім. академіка Гришка — Естонський, у парку Шевченка — Йорданський, а у Голосіївському — Литовський. У парку Перемоги на Дарниці розміститься оркестр з Сербії.