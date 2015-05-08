Кличко заявив, що ніколи не підписував угод з олігархами

Про це йдеться у відповіді Кличко на запит народного депутата Мустафи Найєма, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

“Я ніколи не підписував жодних угод з олігархами. Фірташ ніколи не фінансував мене і мою політичну силу. Я не маю ніяких зобов'язань ні перед ким, окрім киян, які обрали мене мером і довірили управління столицею", - заявив Кличко.

Мер підкреслив, що сьогодні розгорнута брудна кампанія, в яку його намагаються втягнути.

“Я не збираюся грати в чужі брудні ігри, спрямовані на дискредитацію української влади, і київської зокрема, і на дестабілізацію ситуації в столиці та в країні. Для мене сьогодні найголовніше - забезпечення життєдіяльності столиці та вирішення проблем киян", - підкреслив Кличко.

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Як повідомляв Уніан раніше, бізнесмен Дмитро Фірташ заявив, що підтримував кандидатуру Віталія Кличка у президенти України. "У 2012 році я зрозумів, що Янукович не буде робити реформи. Я подумав, що потрібен новий кандидат на 2015 рік... я знайшов такого кандидата. Це був Віталій Кличко", - сказав Фірташ.