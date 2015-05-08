Киянин знайшов 14 гранат та понад 800 набоїв в одному з парків на проспекті Перемоги

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Києві.

Зокрема, як сказано в повідомленні, вчора о 15.30 на проспекті Перемоги до працівників міліції Шевченківського райуправління звернувся киянин з наміром добровільно здати боєприпаси. Зі слів чоловіка, небезпечний схрон він знайшов неподалік смітника в одному з парків на проспекті Перемоги. Виявивши предмети, схожі на набої та гранати, він вирішив їх забрати та здати до найближчого відділу міліції. По дорозі чоловік побачив правоохоронців та повідомив їм про небезпечну знахідку, зазначили у ВЗГ.

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На місце події була викликана слідчо-оперативна група районної міліції та спеціалісти вибухотехнічної служби.

Загалом у жителя столиці вилучено 859 набоїв до стрілецької зброї та 14 гранат Ф-1 із запалами. Вилучену зброю направлено на експертизу.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться перевірка, зазначили в міліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві 9 травня чергуватимуть понад 5 тисяч силовиків і "бронегрупи" зі снайперами.