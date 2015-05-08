Компанія Ахметова підвищила тарифи на гарячу воду і опалення для киян більше ніж у півтора разу

Згідно з повідомленням, тарифи компанії на послуги з централізованого опалення для киян із квартирними та будинковими приладами обліку теплової енергії складають 657,24 грн/Гкал (з ПДВ), що на 75% більше, ніж було у квітні, а без приладів обліку - 16,14 грн/кв. м на місяць впродовж опалювального сезону (зростання також на 75%).

Послуги на централізоване постачання гарячої води, якщо споживачі мають підключені рушникосушарки, складають 40,92 грн/куб. м (збільшення на 63,3% до квітня), у випадку відсутності рушникосушарки – 37,91 грн/куб. м (зростання на 61,8%).

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У повідомленні зазначається, що відповідне підвищення затвердила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, постановою №1171 від 31 березня. Дана постанова пройшла реєстрацію в Міністерстві юстиції 17 квітня.

Як повідомляв УНІАН, "Київенерго" є найбільшим боржником "Нафтогазу України" за спожитий газ на суму 3,447 млрд грн. З 23 квітня 2015 року «Київгаз» за дорученням «Нафтогазу» ввів обмежене газопостачання теплоджерел «Київенерго», що призвело до призупинення постачання гарячої води.

«Київенерго» розраховує на повне відновлення постачання необхідних обсягів газу після узгодження графіку погашення 1,2 млрд грн боргу компанії перед «Нафтогазом».

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу холдингу ДТЕК, якому належать 72,39% акцій компанії, а 25%+1 акція перебуває у володінні держави.

Влада Києва спільно з «Київенерго» хочуть забезпечити встановлення лічильників тепла в 4 тис. житлових будинків до кінця 2015 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Київенерго» попереджає про можливі відключення електрики.