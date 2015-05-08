«Київенерго» попереджає про можливі відключення електрики

Як повідомляється на сайті ПАТ «Київенерго», вказівку інформувати юридичних клієнтів щодо вимушеної економії електроенергії компанія отримала від Держенергонагляду. Термінова необхідність в обмеженні споживання електроенергії викликана дефіцитом генеруючих потужностей в енергосистемі України, у т.ч. Центрального регіону.

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«Київенерго» окремо звертається до клієнтів, яким встановлюються договірні граничні величини споживання електричної потужності у години максимального навантаження на енергосистему. Так, згідно з вказівкою Держенергонагляду, встановлені граничні величини вводяться в дію з 1 травня. Вони мають враховувати відсоток дефіциту електричної потужності відповідно до затвердженого КМДА та Держенергонаглядом прогнозного балансу споживання електричної потужності.

«Якщо навантаження у зазначені пікові періоди не знизиться та у разі отримання відповідного розпорядження від головного диспетчера НЕК «Укренерго», компанія «Київенерго» буде зобов'язана застосувати заходи з вимушеного обмеження постачання електричної енергії, в т.ч. графіки аварійних відключень споживачів (ГАВ)», - наголошується в повідомленні.

У компанії нагадують, що графіки аварійних відключень застосовуються у разі недотримання підприємством електроенергетики заданого режиму споживання електричної потужності в умовах дефіцитного балансу об’єднаної електроенергетичної системи України та низької ефективності застосованих засобів регулювання споживання потужності (тобто у разі, якщо графіки обмеження електроенергії та обмеження потужності, що застосовують споживачі, не дають очікуваного результату).

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Тривалість та обсяги відключень електроенергії визначаються диспетчером НЕК «Укренерго». Диспетчер «Київенерго», відповідно до вказівки диспетчера «Укренерго», а також даних про величину потужності, на яку потрібно скоротити використання електроенергії, застосовує графіки аварійних відключень за певними чергами споживачів.

Також «Київенерго» звертається із проханням до мешканців столиці економно використовувати електроенергію в побуті. Так, максимальне навантаження енергосистема України відчуває в будні дні з 08:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00, а у вихідні дні з 21:00 до 00:00.

Як повідомлялося, аварійні відключення у Києві за вказівкою ДП НЕК «Укренерго» були, зокрема, у вересні та грудні 2014 р.

31 грудня 2014 р. Київська міська державна адміністрація, ПАТ «Київенерго» та столичні підприємці підписали угоду щодо економії електроенергії.

Метою підписання цього документа є самостійне зниження обсягів споживання електроенергії та недопущення введення в дію спеціальних графіків аварійних відключень (СГАВ). У перелік основних заходів, передбачених угодою, входило, зокрема, зниження споживання електричної енергії підписантами на 30% від існуючого рівня добового електроспоживання.

Нагадаємо, в кінці квітня держкомпанія «Укренерго», оператор Об'єднаної енергосистеми України, попереджала про можливі масові відключення споживачів через дефіцит потужності в енергосистемі країни, що виник внаслідок різкого зниження закупівлі вугілля тепловими станціями компанії ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.