Київ звернувся до Уряду з проханням надати йому повноваження на врегулювання тарифів на перевезення пасажирів

А також вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, тобто в транспорті, що працює в звичайному режимі руху, повідомляє прес-служба КМДА.

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На сьогодні постановою Кабінету міністрів від 25 березня 2015 року №240 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548» скасовано державне та муніципальне регулювання тарифів на пасажирські перевезення.

Відповідно до постанови, Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації позбавлені права регулювання тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, а також тарифів на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті.

«Вказані зміни у законодавчому регулюванні пасажирських перевезень, можуть призвести до негативних соціальних наслідків, – зазначив керівник Департаменту Олександр Козловський. – Зокрема, відсутність регулювання питання ціноутворення може призвести до встановлення перевізниками необґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів».

У зв’язку з цим Департамент транспортної інфраструктури Києва попросив переглянути доцільність виключення абзацу 1 пункту 13 додатку до постанови Кабінету Міністрів України № 1548 від 25 грудня 1996 року «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».