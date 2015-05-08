Кличко доручив перевірити "Київенерго" щодо ціноутворення тарифів

Зокрема мова йде про ціноутворення тарифів на теплопостачання і постачання гарячої води. Про це повідомили в прес-службі мера.

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"З введенням нових тарифів на централізоване теплопостачання, водопостачання та водовідведення до КМДА надходить велика кількість скарг. На думку багатьох киян, вартість послуг на тепло і гарячу воду є значно завищеною та економічно не обґрунтованою", - відзначив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що столична влада не впливає на формування тарифів на тепло- і водопостачання. Їх встановлює НКРЄ за подачею заявки виконавця послуг, тобто “Київенерго”. Водночас, наголосив Кличко, він відстоював і відстоюватиме інтереси столичних мешканців, зокрема, у відносинах з постачальниками комунальних послуг.

"З метою захисту інтересів киян я ухвалив рішення провести незалежний аудит, щоби ні у кого не виникало питань щодо економічної обґрунтованості тарифів. І дав доручення директору Департаменту економіки та інвестицій провести тендер для обрання аудитора, який перевірить ціноутворення тарифу на теплопостачання і постачання гарячої води "Київенерго". Це повинен бути незалежний аудит, проведений авторитетними міжнародними компаніями. Якщо ціна виявиться завищеною, ми будемо тиснути, щоб тарифи були знижені до економічно обґрунтованих", - зазначив Віталій Кличко.