Кличко привітав ветеранів з Днем Перемоги

«70 років минуло з Дня Перемоги, який ви, дорогі ветерани, наближали мужньо і героїчно. Втрачаючи побратимів, здоров’я. Але, не втрачаючи духу і волі! Цей день ще раз нагадує і доводить тим, хто з загарбницькою метою приходить в іншу державу: переможе той, хто захищає свою землю, хто відстоює правду і справедливість!» - наголосив київський міський голова Віталій Кличко.

Читайте такожКличко разом із ветеранами проїхався у ретро-трамваї (фоторепортаж)

Як зазначив мер столиці, ніхто не думав, що через 70 років ті, хто пережив страшну війну, втрачатимуть своїх онуків і правнуків у новій війні, підступній агресії на нашу землю, повідомили в прес-службі мера.

«Та Перемога буде! За нами – правда, незалежність нашої Вітчизни і наша воля! Низький уклін вам, дорогі ветерани, і вічна пам'ять тим, хто з честю поліг у боях! З Днем перемоги!», - звернувся Віталій Кличко до ветеранів.