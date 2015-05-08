Монумент "Батьківщина-мати" прикрасили вінком із маків (фото)

Голову київського монумента "Батьківщина-мати" прикрасили віночком з червоних маків. Про це повідомляє Еспресо.TV.

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Зранку, 8 травня, кияни зафіксували, як на монумент "Батьківщина-мать" вдягають маковий вінок.

Минулого року на День Конституції, монумент "Батьківщина-мати" світився кольорами національного прапору.

Водночас, нагадаємо, після прийняття закону про заборону комуністичної ідеології, влада пообіцяла, що монумент залишиться, але з нього приберуть герб СРСР.