Монумент "Батьківщина-мати" прикрасили вінком із маків (фото)
11:24, 08 травня 2015Київ
2502
Сьогодні зранку на монумент вдягли маковий вінок.
Ekaterina Sergatskova / facebook.com
Голову київського монумента "Батьківщина-мати" прикрасили віночком з червоних маків. Про це повідомляє Еспресо.TV.
Читайте такожСьогодні Україна вперше відзначає День пам'яті та примирення
Зранку, 8 травня, кияни зафіксували, як на монумент "Батьківщина-мать" вдягають маковий вінок.
соцмережі
Ekaterina Sergatskova / facebook.com
espreso.tv
соцмережі
Минулого року на День Конституції, монумент "Батьківщина-мати" світився кольорами національного прапору.
Водночас, нагадаємо, після прийняття закону про заборону комуністичної ідеології, влада пообіцяла, що монумент залишиться, але з нього приберуть герб СРСР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter