Монумент "Батьківщина-мати" прикрасили вінком із маків (фото)

11:24, 08 травня 2015
Київ
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Сьогодні зранку на монумент вдягли маковий вінок. 

Ekaterina Sergatskova / facebook.com

Голову київського монумента "Батьківщина-мати" прикрасили віночком з червоних маків. Про це повідомляє Еспресо.TV.

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Зранку, 8 травня, кияни зафіксували, як на монумент "Батьківщина-мать" вдягають маковий вінок. 

соцмережі
Ekaterina Sergatskova / facebook.com

espreso.tv
соцмережі

Минулого року на День Конституції, монумент "Батьківщина-мати" світився кольорами національного прапору. 

Водночас, нагадаємо, після прийняття закону про заборону комуністичної ідеології, влада пообіцяла, що монумент залишиться, але з нього приберуть герб СРСР.

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