Геращенко розповів деталі нападу на АЗС у Києві та назвав фатальну помилку загиблих міліціонерів (відео)

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у зв'язку з вбивством двох правоохоронців в Києві 4 травня закликав громадськість не вигадувати красиві історії про молодих патріотів, які приїхали до Києва помститися працівникам міліції за розстріли на Майдані.

"Розповіді про те, що група патріотично налаштованих хлопців приїхала в Київ мстити непокараним за розстріл співробітникам міліції, або про те, що співробітники міліції спровокували конфлікт з хлопцями, які мирно сиділи в парку, які потім розстріляли співробітників міліції з АК-74 - відверта брехня і марення, розраховані на легковірних ультрапатріотичних співгромадян", - заявив радник Авакова.

Геращенко опублікував на своїй сторінці в Facebook відеозапис свідчень працівників АЗС, на якій було скоєно пограбування, а також розповів подробиці загибелі міліціонерів під час затримання злочинців.

"Вночі, 4-го травня о 1:30 на АЗС WOG, що знаходиться на Броварському проспекті, було скоєно збройний розбійний напад. Двоє молодиків у масках з АК-74 попрямували до входу в приміщення АЗС. По дорозі їм зустрівся працівник заправки, який від несподіванки і переляку різко підняв руки, що нападниками було можливо розцінено як загрозу. І вони зробили постріл у працівника заправки, простреливши йому кисть правої руки. Після чого він сховався від нападників", - написав він.

Геращенко зазначив, що на даній АЗС відеоспостереження як зовні, так і всередині не було встановлено.

За його словами, один із патрулів виявив мікроавтобус злочинців через 20 хвилин після того, як за тривогою були підняті всі оперативні та патрульні служби міліції Києва. Потім почалося переслідування.

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"Міліціонери, незважаючи на те, що знали що злочинці озброєні, не стали розстрілювати мікроавтобус на вулицях сплячого Києва. Вони спробували зупинити його шляхом притиснення до узбіччя. Це і була їхня фатальна помилка. Коли водій міліцейської машини порівнявся з мікроавтобусом пліч-о-пліч, у бічних дверей мікроавтобуса відкрилося віконце і один з підозрюваних випустив кілька черг у працівників міліції. Результат цього був жахливим - один співробітник міліції загинув на місці. Другий у лікарні. Двоє отримали важкі поранення", - додав Геращенко.

Вже вранці міліція затримала трьох підозрюваних молодих людей. Пізніше у Вінниці затримали ще одну дівчину, яку підозрюють у плануванні та організації протизаконної діяльності групи інших підозрюваних.

"Мета нападників була проста і банальна - потрібні були гроші на проживання в Києві. Просто нападники не врахували що ввечері проводиться інкасація, а після 00 годин таких, хто заправляється на АЗС, в наш кризовий час, нехай навіть в Києві, не так багато", - підкреслив Геращенко.

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Він зазначив, що суд над злочинцями буде відкритим для преси і громадськості: "кожен хто захоче - зможе подивитися пряму трансляцію з зали судових засідань та мати свою точку зору щодо всієї цієї трагічної історії".

"Бандит і вбивця не має патріотичного чи націоналістичного забарвлення - він просто бандит і вбивця. І повинен відповідати за скоєне, ким би він не був", - резюмував Геращенко.

Давайте перестанемо топити Україну у брехні і фейках на крові.Вранці четвертого травня Київ здригнувся від новини, що в Дес... Posted by Anton Gerashchenko on 7 травня 2015 р.

Як раніше повідомлялося, 4 травня близько 01.30 в Деснянському районі столиці невідомі в масках, погрожуючи зброєю, напали на автозаправну станцію. Зловмисники поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн.

Під час переслідування підозрюваних два співробітники полку міліції спеціального призначення загинули, троє правоохоронців у тяжкому стані перебувають у лікарні, повідомили у ГУМВС Києва. Зазначалося, що одного зі зловмисників затримали.