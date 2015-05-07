У Києві до Дня міста посадять мільйон квітів
Працівники "Київзеленбуду" та його підрозділів висадили у столиці 1 мільйон квітів, серед яких канни, клеома, жоржини, сальвія, чорнобривці, хлорофітум.
Про це повідомляє прес-служба "Київзеленбуду".
Столичні ландшафтні дизайнери попрацювали на Столичному шосе, у сквері по вулиці Холмогорській, Чорнобильському сквері, по вулиці Симиренка, у Парку Партизанської Слави.
Наразі тривають роботи на Майдані Незалежності, по вулиці Хрещатик, проспекті 40-річчя Жовтня, Одеській та Харьківській площі, проспекті Бажана.
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Крім цього, зеленбудівцями до відзначення Днів Пам’яті та Перемоги проведено благоустрій та впорядковано території 32 об’єктів, на яких знаходяться пам’ятні знаки чи меморіали з увічнення пам’яті про війну.
"До Дня Києва плануємо висадити ще 1 млн. квіткової розсади, а з 25 травня почнеться висадка ампельних рослин у термочаші. Це дизайнерське рішення дуже сподобалось киянам", - зазначив генеральний директор "Київзеленбуд" Сергій Симонов.