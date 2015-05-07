У Києві до Дня міста посадять мільйон квітів

Про це повідомляє прес-служба "Київзеленбуду".

Столичні ландшафтні дизайнери попрацювали на Столичному шосе, у сквері по вулиці Холмогорській, Чорнобильському сквері, по вулиці Симиренка, у Парку Партизанської Слави.

Наразі тривають роботи на Майдані Незалежності, по вулиці Хрещатик, проспекті 40-річчя Жовтня, Одеській та Харьківській площі, проспекті Бажана.

Читайте такожЖовті, блакитні, зелені та червоні: австрійці готуються до Великодня (фоторепортаж)

Крім цього, зеленбудівцями до відзначення Днів Пам’яті та Перемоги проведено благоустрій та впорядковано території 32 об’єктів, на яких знаходяться пам’ятні знаки чи меморіали з увічнення пам’яті про війну.

"До Дня Києва плануємо висадити ще 1 млн. квіткової розсади, а з 25 травня почнеться висадка ампельних рослин у термочаші. Це дизайнерське рішення дуже сподобалось киянам", - зазначив генеральний директор "Київзеленбуд" Сергій Симонов.