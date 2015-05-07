«Нафтогаз» вимагає від «Київенерго» виплатити борги за газ для відновлення гарячого водопостачання
«Нафтогаз України» вимагає від енергогенеруючої компанії «Київенерго», підконтрольній бізнесмену Рінату Ахметову, виплатити борги за природний газ для того, щоб з'явилася можливість відновити гаряче водопостачання киян.
Як повідомили у прес-службі «Нафтогазу», станом на 7 травня «Київенерго» є найбільшим в Україні боржником за спожитий газ.
«Заборгованість товариства («Київенерго» - УНІАН) становить 3,447 млрд грн, або понад 13% від загальної заборгованості суб'єктів господарювання перед «Нафтогазом» (25,733 млрд грн)», - сказано в повідомленні держкомпанії.
Причому, як зазначили у «Нафтогазі», борг «Київенерго» за газ, що поставлений для виробництва електроенергії, становить 2,468 млрд грн, для виробництва теплової енергії - 0,979 млрд грн.
«Ця заборгованість була нагромаджена «Київенерго» від 2011 року, а більша її частина сформована за чотири місяці 2015 року (2,295 млрд грн) і у 2014 році (0,957 млрд грн)», - зазначили у «Нафтогазі».
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«Населення, яке є найбільшим споживачем послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання (близько 80% споживання), розраховується з «Київенерго» вчасно і практично у повному обсязі», - наголосили в «Нафтогазі».
Враховуючи наявність значної заборгованості і тенденцію до її збільшення, «Нафтогаз» був змушений після завершення опалювального сезону відключити «Київенерго» від газопостачання.
«Слід зазначити, що низка підприємств теплоенергетики Києва, які мають прямі договори з «Нафтогазом», сумлінно виконують свої обов'язки з оплати за спожитий газ і безперебійно одержують газ для подальших поставок споживачам (зокрема, компанії «Євро-реконструкція», «Комфортний дім» КП «Житло-сервіс», «Ковальська-житлосервіс», «Теплопостачсервіс», ОСББ «Юність-3» та інші)», - зазначили в компанії.
У «Нафтогазі» також нагадали, що, згідно з постановою Кабміну від 27 грудня 2001 року, постачання газу всім категоріям споживачів здійснюється лише за умови 100% оплати.
«Значна заборгованість «Київенерго» за спожитий газ ускладнює виконання «Нафтогазом» своїх зобов'язань перед постачальниками імпортного газу», - наголосили в компанії.
Як повідомляв УНІАН, з 23 квітня 2015 року «Київгаз» за дорученням «Нафтогазу» ввів обмежене газопостачання теплоджерел Київенерго», що призвело до призупинення постачання гарячої води.
У свою чергу, «Київенерго» розраховує повністю відновити постачання необхідних обсягів газу після узгодження графіка погашення 1,2 млрд грн боргу компанії перед «Нафтогазом» за спожите «блакитне паливо».
Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.
Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.
Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котельнях. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) та НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).