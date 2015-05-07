«Нафтогаз» вимагає від «Київенерго» виплатити борги за газ для відновлення гарячого водопостачання

Як повідомили у прес-службі «Нафтогазу», станом на 7 травня «Київенерго» є найбільшим в Україні боржником за спожитий газ.

«Заборгованість товариства («Київенерго» - УНІАН) становить 3,447 млрд грн, або понад 13% від загальної заборгованості суб'єктів господарювання перед «Нафтогазом» (25,733 млрд грн)», - сказано в повідомленні держкомпанії.

Причому, як зазначили у «Нафтогазі», борг «Київенерго» за газ, що поставлений для виробництва електроенергії, становить 2,468 млрд грн, для виробництва теплової енергії - 0,979 млрд грн.

«Ця заборгованість була нагромаджена «Київенерго» від 2011 року, а більша її частина сформована за чотири місяці 2015 року (2,295 млрд грн) і у 2014 році (0,957 млрд грн)», - зазначили у «Нафтогазі».

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«Населення, яке є найбільшим споживачем послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання (близько 80% споживання), розраховується з «Київенерго» вчасно і практично у повному обсязі», - наголосили в «Нафтогазі».

Враховуючи наявність значної заборгованості і тенденцію до її збільшення, «Нафтогаз» був змушений після завершення опалювального сезону відключити «Київенерго» від газопостачання.

«Слід зазначити, що низка підприємств теплоенергетики Києва, які мають прямі договори з «Нафтогазом», сумлінно виконують свої обов'язки з оплати за спожитий газ і безперебійно одержують газ для подальших поставок споживачам (зокрема, компанії «Євро-реконструкція», «Комфортний дім» КП «Житло-сервіс», «Ковальська-житлосервіс», «Теплопостачсервіс», ОСББ «Юність-3» та інші)», - зазначили в компанії.

У «Нафтогазі» також нагадали, що, згідно з постановою Кабміну від 27 грудня 2001 року, постачання газу всім категоріям споживачів здійснюється лише за умови 100% оплати.

«Значна заборгованість «Київенерго» за спожитий газ ускладнює виконання «Нафтогазом» своїх зобов'язань перед постачальниками імпортного газу», - наголосили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, з 23 квітня 2015 року «Київгаз» за дорученням «Нафтогазу» ввів обмежене газопостачання теплоджерел Київенерго», що призвело до призупинення постачання гарячої води.

У свою чергу, «Київенерго» розраховує повністю відновити постачання необхідних обсягів газу після узгодження графіка погашення 1,2 млрд грн боргу компанії перед «Нафтогазом» за спожите «блакитне паливо».

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котельнях. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) та НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).