У Києві може з'явитися музей демонтованих в метро радянських символів

Про це повідомив депутат Київради, секретар постійної комісії з питань культури та туризму Павло Бригинець в Facebook.

"Наша комісія підтримала відповідний проект, адже всім відомо, що Київ і ми, кияни, хочемо позбутися символіки кривавого режиму. Однак, при обговоренні депутати комісії звернули увагу на те, що ці символи є все ж об'єктами історії, які слід показувати і розповідати нащадкам про ті нелегкі для України часи. Тому депутати будуть ініціювати проект рішення про створення відповідного музею, можливо, як філії Музею історії міста Києва", - написав Бригинець.

Зокрема, депутат повідомляє, що на станції «Героїв Дніпра» пропонується прибрати емблеми Сухопутних військ СРСР, військово-морського флоту СРСР, військово-повітряних сил і смуги з різних видів полірованого каменю, що символізують кольори стрічки ордена Слави і зображення радянської зірки на колонах .

На станції «Вокзальна» хочуть прибрати медальйони «Велика Вітчизняна війна», «Возз'єднання українських земель, 1939 рік», «В сім'ї вольній, новій», «За владу рад».

На станції «Арсенальна» - радянські зірки на декоративних решітках. На станції «Університет» - радянські зірки на лампах освітлення.

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На станції «Палац Україна» планують демонтувати мозаїку солдатів Робітничо-селянської червоної армії в торці центрального залу, а також зірку Червоної Армії і зірку Радянської Армії.

На станції «Шулявська» - композицію в торці центрального залу і написи комуністичних гасел на карнизі, на станції «Берестейська» - серп і молот.

На «Либідській» - композицію радянських зірок в торці центрального залу і зображення радянської зірки, а на станції «Політехнічний інститут» - барельєф в торці центрального залу.

Демонтаж комуністичної символіки здійснюватиме КП "Київський метрополітен", а Департамент міського благоустрою КМДА - забезпечить складування демонтованих об'єктів.

"Після погоджень відповідними комісіями проект рішення буде внесено в сесійний зал Київради", - додав Бригинець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київська влада підготувала проект рішення про демонтаж комуністичної символіки на станціях столичного метрополітену.