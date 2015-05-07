У Києві в роботу громадського транспорту 8-9 травня внесено зміни

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації із посиланням на відповідне розпорядження КМДА, 8 травня з 20.00 до 22.00 та з 23.00 до 24.00 буде перекрито рух усіх видів транспорту на вулицях Івана Мазепи та Лаврській, а 9 травня з 8.00 до 13.00 перекриють рух усіх видів транспорту на вулицях Івана Мазепи, Лаврській, Московській (на ділянці від Арсенальної площі до Кловського узвозу) та вулиці Грушевського (від Арсенальної площі до Кріпосного провулку).

Департамент транспортної інфраструктури вніс відповідні зміни до маршрутів міського наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, де буде тимчасово заборонено рух транспорту.

Прийняте рішення про подовження роботи метро в ніч на 9 травня на 1 годину 30 хвилин. Також на 1 годину 30 хвилин буде подовжено роботу рухомого складу наземного пасажирського транспорту загального користування, організоване перевезення існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх потягів метро.

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9 травня транспортні підприємства міста забезпечать випуск рухомого складу на маршрути згідно з нарядом роботи у вихідні і святкові дні, випуск рухомого складу метрополітену на лінію відповідно до графіків руху з урахуванням (за необхідності) введення резервних одиниць у випадку збільшення пасажиропотоку.

Також буде забезпечене безкоштовне перевезення учасників війни міським наземним пасажирським транспортом загального користування та метрополітеном у ці дні.

КП «Київпастранс» доручено 9 травня забезпечити виділення автобусів для перевезення ветеранів – учасників урочистих заходів у випадку надходження відповідних заявок від районних державних адміністрацій.

8 і 9 травня буде заборонено паркування транспорту на спеціально передбачених місцях, на вулицях, де проводитимуться загальнодержавні та загальноміські заходи.

Раніше УНІАН повідомляв, що 8 і 9 травня у центрі Києва буде обмежено рух транспорту.