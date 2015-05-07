8 і 9 травня у центрі Києва буде обмежено рух транспорту

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Управління ДАІ м. Києва, 9 травня з 8.00 до 13.00 буде перекрито рух усіх видів транспорту на вулицях Мазепи, Лаврській, Московській (на ділянці від Арсенальної площі до Кловського узвозу) та вулиці Грушевського (від Арсенальної площі до Кріпосного провулку).

Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.

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Крім того, 9 травня у Солом’янському районі міста з 9.30 до 15.00 відбудеться групова велосипедна гонка за маршрутом: вулиця Миколи Грінченка 4-в (старт) – вулиця Кіровоградська до перехрестя із проспектом Червонозоряним (розворот у зворотному напрямку) – вулиця Кіровоградська до вулиці Миколи Грінченка (поворот ліворуч) – вулиця Миколи Грінченка до перехрестя з вулицею Протасів Яр (розворот у зворотному напрямку) – вулиця Миколи Грінченка (гонка по колу, 12 кіл, довжина 10 кілометрів, загальна довжина дистанції 120 кілометрів.)

Державтоінспекція звертається до водіїв із проханням не паркувати транспортні засоби в місцях проведення заходу.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві 9 травня чергуватимуть понад 5 тисяч силовиків і "бронегрупи" зі снайперами.