Київська влада забезпечує оздоровлення та лікування ветеранів – КМДА

Про це розповів заступник голови КМДА Михайло Радуцький у прямому ефірі програми «У центрі уваги» на ТРК «Київ».

«Цього року відповідно до комплексної програми «Турбота. Назустріч киянам на 2011-2015 роки» заплановано закупити путівки на санаторно-курортне лікування ветеранів війни та праці, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на загальну суму понад 2 млн грн. Зокрема, 200 путівок придбають для лікування у Київській міській бальнеологічній лікарні на загальну суму 720 тис. грн та 250 путівок в інших санаторіях на загальну суму 1 млн 600 тис. грн. Крім того, передбачено забезпечення інвалідів (у тому числі інвалідів війни) та осіб похилого віку (у тому числі ветеранів війни) протезами, засобами пересування, реабілітації та складного протезування на суму 9 млн. 753,4 тис. грн», – сказав заступник голови КМДА.

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Він також зазначив, що завдяки соціальному проекту «Картка киянина» пільгові категорії громадян, у першу чергу ветерани війни, мають змогу купувати 163 найменування вітчизняних лікарських засобів за цінами виробників в аптеках КП «Фармація». Крім того, у 50 аптеках та 4 аптечних пунктах «Фармації» для ветеранів війни – утримувачів картки киянина – відпускають усі лікарські засоби за спеціальними цінами.

«Наразі у столиці розгорнуто 1 495 ліжок для стаціонарного лікування ветеранів війни. Вони можуть пройти лікування у Київському міському клінічному шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни, госпіталі «Печерський», у госпітальних відділеннях Київської міської клінічної лікарні №10, Київської клінічної лікарні №11 Дніпровського району м. Києва та ТМО «Психіатрія». Також організовано палати для ветеранів війни в міських клінічних лікарнях та спеціалізованих медичних закладах. Щорічно стаціонарну допомогу отримують близько 30 тисяч ветеранів, із них близько 9 тисяч лікуються в Шпиталі. Загальний обсяг коштів, необхідний для забезпечення цієї категорії пацієнтів в лікувальних закладах медичної галузі, становить 34,3 млн грн (медикаменти та харчування)», – зауважив Михайло Радуцький.