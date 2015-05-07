Кличко разом із ветеранами проїхався у ретро-трамваї (фоторепортаж)

Про це повідомляється на офіційному порталі КМДА.

«Днями ми святкуватимемо 70-річчя від Дня Перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Ми вшановуємо ветеранів і пам’ять тих, хто загинув у роки війни, захищаючи рідну землю. Я вирішив зробити для вас незвичайну прогулянку Києвом на трамваї у Пущу-Водицю, щоб на свіжому повітрі неформально поспілкуватися. Хочу ще раз подякувати і низько вклонитися кожному з вас за ваш подвиг», – сказав Кличко, звертаючись до ветеранів.

Він зауважив, що ніхто не думав, що через стільки років війна знову прийде на нашу землю. І найбільше бажання кожного українця сьогодні – щоб мир якомога швидше повернувся в нашу країну.

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Мер побажав ветеранам міцного здоров’я і відзначив їхню силу духу.

«Здоров’я, на жаль, з роками не додається. Але залишається бойовий дух, який не зламати. І вашому духу і силі характеру можна позаздрити», – сказав Віталій Кличко.

Дорогою у Пущу-Водицю мер Києва поспілкувався з ветеранами, зокрема з Іваном Залужним із Запоріжжя, якому 10 травня виповниться 97 років. У 1942 році Іван Залужний брав участь у боях за Сталінград, де був поранений. Пройшов усю війну, отримав звання капітана I рангу.

«Я під враженням від тих історій, які почув. Один із ветеранів, йому майже 97 років, зі світлою головою, сильний духом розповідав про ключові цінності, на яких він виховував своїх дітей і онука, який також захищав свою Батьківщину, як і його дід 70 років тому. Дід залишився живим, а онук у віці 23 років віддав життя за Україну. Він пішов добровольцем захищати незалежність і цілісність України. Дуже сильні історії, після яких розумієш – на таких людях, на таких цінностях тримається наша держава», – підкреслив Кличко.

У Пущі-Водиці ветеранів пригостили традиційною польовою кашею. Діти з ансамблю «Зернятко» підготували для ветеранів невеличкий концерт. Після обіду ветерани заспівали фронтові пісні.