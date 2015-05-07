Міліція вилучила у киянина арсенал зброї, привезеної з АТО
Столичні правоохоронці затримали 32-річного киянина, у якого вилучили арсенал зброї та боєприпасів, вивезених із зони АТО.
Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, зброю було виявлено співробітниками патрульної служби в салоні автомобіля, що зупинився на їхню вимогу в Дніпровському районі.
Відзначається, що було виявлено та вилучено дві гранати Ф-1 із запалами, три корпуси гранати Ф-1, три запалу, більше 200 набоїв до стрілецької зброї.
Власником арсеналу виявився пасажир цього авто. За його словами, зброю і боєприпаси він привіз із зони АТО, де брав участь у бойових діях у складі добровольчого батальйону. В подальшому В його квартирі також знайшли вибухову речовину вагою приблизно 400 гр, отстрелянный тубус від РПГ-26", димову шашку і патрони.
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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Власника арсеналу затримали. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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