Міліція вилучила у киянина арсенал зброї, привезеної з АТО

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, зброю було виявлено співробітниками патрульної служби в салоні автомобіля, що зупинився на їхню вимогу в Дніпровському районі.

Відзначається, що було виявлено та вилучено дві гранати Ф-1 із запалами, три корпуси гранати Ф-1, три запалу, більше 200 набоїв до стрілецької зброї.

Власником арсеналу виявився пасажир цього авто. За його словами, зброю і боєприпаси він привіз із зони АТО, де брав участь у бойових діях у складі добровольчого батальйону. В подальшому В його квартирі також знайшли вибухову речовину вагою приблизно 400 гр, отстрелянный тубус від РПГ-26", димову шашку і патрони.

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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Власника арсеналу затримали. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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