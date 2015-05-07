Ветерани у Києві отримали матеріальну допомогу від влади

Про це розповів заступник голови КМДА Михайло Радуцький у прямому ефірі програми «У центрі уваги» на ТРК «Київ».

За його словами, за рахунок коштів Державного бюджету України в місті Києві разову грошову допомогу отримали:

1) інваліди війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І група – 2835 грн. (5374 особи);

ІІ група – 2475 грн. (5016 осіб);

ІІІ група – 2200 грн. (2898 осіб);

2) учасники бойових дій та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 875 грн. (16675 осіб);

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3) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 2835 грн. (14 осіб);

4) члени сімей загиблих та дружини (чоловіки) померлих інвалідів війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 440 грн. (16600 осіб);

5) учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 160 грн. (24596 осіб).